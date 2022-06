DAZN: Codacons e UNC pronte all'esposto, ipotesi interrogazione parlamentare

Com'era ampiamente prevedibile, l'annuncio dei nuovi abbonamenti DAZN 2022/2023 è destinato a infiammare questa calda estate in attesa dell'avvio della nuova stagione calcistica. Nel frattempo, il caso mediatico è già servito.

Infatti, sia le associazioni dei consumatori che la politica hanno già iniziato a mobilitarsi per mettere in discussione i nuovi piani di sottoscrizione che prevedono un abbonamento "Standard" a 29,99 euro al mese senza condivisione (con due trasmissioni in contemporanea nella stessa casa) e uno "Plus" pensato per chi ha intenzione di fare sharing del proprio account con amici e parenti a 39,99 euro al mese (per approfondire, ecco come funziona l'abbonamento "Plus" a DAZN).

Si parte, dunque, dalle dichiarazioni del Codacons e dell'UNC riportate da adnkronos. In particolare, il Presidente dell'UNC, Massimiliano Dona, ha spiegato che "abbiamo deciso di presentare un esposto all'Antitrust, in primo luogo perché nella comunicazione inviata agli utenti Dazn comunica le variazioni contrattuali, e gli aumenti già surreali, senza ricordare contestualmente all'abbonato il suo sacrosanto diritto di poter recedere, in violazione delle norme a tutela degli utenti [...] E' inaccettabile, poi, farsi gioco dei tifosi che seguono il calcio in televisione. Dazn è già stata graziata nella precedente stagione dal ritardo con il quale Agcom ha cambiato le regole sulla qualità delle trasmissioni, di fatto non pagandone il costo. Ora attendiamo il pronunciamento urgente dell'Antitrust".

Alle parole di Dona si susseguono quelle di Carlo Rienzi del Codacons, secondo cui "si tratta di una pessima notizia per i consumatori, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell'abbonamento a Dazn [...] Un rincaro abnorme, che danneggerà in particolare i tifosi, e uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite e dall'altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando rincari esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti".

A tutela dei consumatori si è espressa anche la Lega, che intende portare il caso direttamente in Parlamento con un'interrogazione annunciata da Daniele Belotti. Il capogruppo della Lega in Commissione istruzione, cultura e sport, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ha affermato che "dopo una sola stagione si cambiano le carte in tavola obbligando gli abbonati a raddoppiare i costi nel caso, ad esempio, se in famiglia si è in due, a distanza [...] Se sarà confermata la decisione di Dazn di impedire l’utilizzo contemporaneo di due device, siamo pronti a presentare immediatamente anche un esposto all’Agcom e all’Antitrust al fine di tutelare gli abbonati ingannati da condizioni contrattuali che dovevano essere pluriennali".