DAZN, com'è andata la quarta giornata di Serie A? Segnalati ritardi con i gol

Si chiuderà stasera con il posticipo Udinese-Napoli la quarta giornata di Serie A, che domani scenderà nuovamente in campo con il turno infrasettimanale. Intanto, è tempo di fare il punto su quanto avvenuto nella giornata di ieri e su come si è comportata la piattaforma DAZN.

Mentre non sembrano esserci stati grossi intoppi durante Juventus-Milan di ieri sera trasmessa in esclusiva DAZN, lo stesso non si può dire con le sfide delle 18 che hanno visto contrapposte le due squadre della Capitale, Roma e Lazio, contro Verona e Cagliari.

Della questione ne parla oggi Antonio Dipollina sulle colonne di Repubblica, nella sua rubrica "Schermaglie". Il critico televisivo osserva che durante i due posticipi delle 18 sono stati segnalati ritardi con i gol e mancata sincronizzazione tra le diverse dirette. "Ieri, in contemporanea su Dazn, Roma e Lazio. Ci sono testimonianze sublimi da molti condomini della Capitale: quasi nessun tifoso aveva lo stesso minutaggio di un altro, i romanisti urlavano ai gol della Roma e a quelli del Cagliari, i laziali a quelli della Lazio e del Verona, sia romanisti che laziali urlavano al gol anche se avevano appena sentito urlare il vicino di appartamento" si legge nel trafiletto che si conclude con "ci sono stati nove gol, c’è chi ha contato alla fine 22 manifestazioni di giubilo".

In serata, come dicevamo poco sopra, quasi tutti hanno visto Juventus-Milan senza problemi ma non sono mancate le segnalazioni. Tra tutte spica quella dell'ex direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, che tramite Twitter ha definito un "disastro assoluto" la situazione di DAZN che viene etichettata come "assolutamente scandalosa dopo quattro giornate di campionato".

A voi invece com'è andata? Fatecelo sapere tramite i commenti.