DAZN, com'è andato l'esordio della Serie A? Le segnalazioni degli utenti

L'inizio della Stagione 2021-2022 della Serie A ha convinto molti utenti a usufruire del servizio offerto da DAZN. Tuttavia, non tutto sembra essere andato nel migliore dei modi, stando alle segnalazioni di un buon numero di utenti. Infatti, questi ultimi affermano di aver riscontrato problemi con la trasmissione.

D'altronde, basta dare un'occhiata alla pagina dedicata all'hashtag #DAZN su Twitter, al momento in cui scriviamo in tendenza con oltre 24.000 tweet, per comprendere che non sono stati in pochi a riscontrare disservizi. Più precisamente, la partita coinvolta è stata quella tenutasi nella serata del 21 agosto 2021, che ha visto l'Inter e il Genoa contendersi la vittoria.

Tra le immagini più diffuse sui social network ci sono quelle relative al player di DAZN che carica "all'infinito", senza riuscire a far vedere correttamente ad alcuni utenti i primi minuti della partita (in seguito i problemi sono rientrati). Inoltre, non sono state di certo risparmiate critiche alla qualità dell'immagine, citando anche quanto recentemente visto con Amazon Prime Video. Per il resto, la classica ironia del mondo del Web ha colpito ulteriormente il servizio di streaming, dato che qualcuno non ha fatto a meno di citare quanto già accaduto ad aprile 2021 con DAZN.

Nonostante questo, ci sono anche utenti che affermano di non aver avuto particolari problemi. In ogni caso, ricordiamo che è stato annunciato DAZN Channel, canale del digitale terrestre che permette di guardare alcune partite nel caso di problemi con la connessione a Internet (è ovviamente necessario passare per un apposito decoder per vederlo).