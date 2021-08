DAZN, come cambia la Serie A in streaming: arriva il numero degli spettatori

Mentre le performance della piattaforma di streaming sono sotto osservazione da parte dell'AgCom, DAZN ha stretto un accordo con Nielsen, società specializzata nella rilevazione di stime ed elaborazione di analisi di mercato.

In un anno di profondo cambiamento per il calcio italiano, in cui DAZN è divenuto il principale vettore della distribuzione delle partite del massimo campionato nazionale mediante il suo servizio di live streaming, si avvia per il Paese un periodo cruciale per la digitalizzazione.

Per questo motivo, DAZN ha avviato questa storica collaborazione che avrà lo scopo di misurare l'audience in tempo reale. In particolare, le misurazioni di Nielsen si focalizzeranno su diversi aspetti fra cui l'ascolto in diretta e l'ascolto medio, il tipo di dispositivo utilizzato per la fruizione del servizio e una stima dei dati relativi a sesso ed età del pubblico, oltre ai dati di ascolto relativi alle pause pubblicitarie.

I dati forniti da Nielsen forniranno un'utile cartina al tornasole sull'apprezzamento del servizio ma consentirà anche di avere una visione d'insieme a breve, medio e lungo termine sul numero di utenti che sceglieranno di continuare a servirsi della piattaforma DAZN.

Le rilevazioni delle prime due giornate di campionato saranno disponibili già a partire dal primo settembre, dopodiché i dati di ogni giornata di campionato saranno disponibili ogni mercoledì successivo alle 14.