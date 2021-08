DAZN, come funziona il decoder per il digitale terrestre? Tutto ufficiale

In seguito alle prime avvisaglie di fine luglio 2021, torniamo a trattare la questione del decoder di DAZN per il digitale terrestre. Infatti, quest'ultimo è stato annunciato a livello ufficiale, quindi è possibile fugare un po' tutti i dubbi in merito al suo funzionamento.

La notizia era nell'aria: che mancasse poco era chiaro, vista la comparsa del canale del digitale terrestre dedicato a DAZN, piazzato al numero 409. Proprio tramite quest'ultimo gli abbonati al servizio avranno modo di seguire le 7 partite esclusive offerte dal servizio. Andando oltre alla Serie A, sarà inoltre possibile prendere visione di match internazionali e altri contenuti. Nel caso di più partite trasmesse in contemporanea, la piattaforma si riserverà di scegliere quale mandare in onda. Chiaramente per accedere a DAZN Channel, questo il nome del canale, sarà necessario utilizzare un apposito decoder.

Per questo motivo, come potete vedere sul portale ufficiale dedicato all'iniziativa "DIGIQuest per DAZN", la piattaforma ha svelato il cosiddetto DAZN TV Box. Quest'ultimo strizza l'occhio a quelle zone in cui non è possibile accedere a una connessione a Internet a banda ultra larga. Infatti, il decoder è in grado di effettuare in automatico il passaggio al canale del digitale terrestre nel caso vengano rilevati problemi con la trasmissione tramite Internet.

Sul portale di DIGIQuest, che tra l'altro consente anche di verificare la disponibilità di DAZN TV Box per quel che riguarda il proprio indirizzo, si legge: "DAZN TV BOX è disponibile in priorità per le zone che non hanno accesso a internet a banda ultra-larga. In caso di connessione internet insufficiente DAZN TV BOX rileva e supporta il passaggio automatico ad un canale lineare sul Digitale Terrestre con programmazione definita da DAZN in base ai contenuti disponibili. DAZN TV BOX funziona tramite connessione internet e presuppone anche impianto di antenna terrestre installato".

Per il resto, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, il prezzo del dispositivo è pari a 139,99 euro (spese di spedizione escluse). A quanto pare il decoder dispone del sistema operativo Android.