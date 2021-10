DAZN, come funzionano gli indennizzi? La piattaforma chiarisce i dubbi

In seguito alle prime avvisaglie legate al mese gratuito di DAZN, è arrivata l'ufficialità da parte della piattaforma, che ha reso disponibili per gli utenti tutte le indicazioni del caso in merito a come funzionano gli indennizzi relativi al disservizio del 23 settembre 2021.

Per chi non lo sapesse, in quella giornata alcuni utenti avevano riscontrato difficoltà ad accedere all'applicazione, nonché un "blackout" della durata di circa mezz'ora relativo principalmente alle partite Sampdoria contro Napoli e Torino contro Lazio. Le segnalazioni relative ai problemi di DAZN ovviamente non sono mancate online, tanto che la piattaforma aveva già annunciato essenzialmente da subito che sarebbero arrivati degli indennizzi per gli utenti coinvolti, affermando che questi ultimi sarebbero stati ricontattati.

A tal proposito, l'arrivo di ottobre 2021 ha portato con sé varie comunicazioni ufficiali relative alla questione. In questo contesto, sul portale ufficiale di DAZN è stato pubblicato un dettagliato articolo in cui viene illustrato il modo in cui la piattaforma ha deciso di gestire gli indennizzi. Per farla breve, viene "regalato" un mese di abbonamento a DAZN.

I clienti già attivi che pagano il servizio direttamente (ad esempio, tramite PayPal) vedranno la data del prossimo pagamento posticipata di un mese, mentre coloro che hanno richiesto la disdetta dell'abbonamento riceveranno mediante indirizzo di posta elettronica un codice relativo a un mese di visione di DAZN. Quest'ultimo sarà utilizzabile fino al 30 settembre 2022.

Potranno ricevere un voucher anche coloro che pagano DAZN tramite store digitali (si fa riferimento ad Amazon, Apple e Google). Per il resto, i clienti TIM avranno diritto all'indennizzo, ma in quel caso si dovranno seguire le indicazioni fornite dall'operatore telefonico. Per il resto, ovviamente consigliamo di consultare il link presente in fonte per maggiori dettagli.