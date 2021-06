DAZN completa l'offerta: arrivano Europa League e Serie B?

Mentre continuano ad esserci discussioni sul possibile arrivo di DAZN su digitale terrestre, Il Sole 24 Ore pubblica oggi un'indiscrezione secondo cui la piattaforma di Perform starebbe valutando il da farsi per completare la propria offerta di contenuti calcistici.

Nello specifico, il quotidiano di Confindustria riferisce che in giornata odierna si saprà se DAZN ha presentato una proposta per acquistare i diritti televisivi della Serie B nel triennio 2021-24, che sono stati già rilevati in parte da Sky ed Helbiz.

DAZN però non punterebbe solo al campionato cadetto, che comunque ha già trasmesso negli ultimi tre anni, ma anche sull'Europa League e Conference League. Lo stesso giornale infatti afferma che non è da escludere che nelle prossime ore il servizio di streaming annunci l'acquisizione dei diritti per la trasmissione di alcuni match dei due tornei continentali per club. Sky infatti ha acquisito i pacchetti, ma non può detenere l'esclusiva web a causa della sentenza del Consiglio di Stato per la vicenda R2. Mediaset infatti ha da poco annunciato la propria offerta pay per la Champions League, e DAZN potrebbe fare lo stesso inglobando parte delle partite nel proprio abbonamento da 29,99 Euro al mese attivo dal prossimo 1 Luglio 2021.

Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.