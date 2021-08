DAZN, comunicato di fuoco del Codacons: alti standard o cedere i diritti

Non si placano le polemiche sul massimo campionato italiano che ha visto quest'anno una ripartizione atipica dei diritti di trasmissione, dando a DAZN il pacchetto principale di 7 match su 10 a giornata in esclusiva e i restanti in coesclusiva.

Dopo una partenza a singhiozzo nella partita inaugurale Inter Genoa, dovuta a problematiche su uno dei server principali poi prontamente risolte, si attende dunque il riscontro nella seconda giornata, dopo le rassicurazioni dell'emittente e le richieste di chiarimenti da parte di società calcistiche, organismi a tutela dei consumatori e operatori telefonici.

Un dato è certo: la rete nazionale ha retto l'onda d'urto della prima giornata di Serie A completamente in streaming. Questo è un dato rassicurante per la tenuta a lungo termine ma il prosieguo è tutto da scoprire, soprattutto in vista dell'esodo estivo, il rientro dalle villeggiature e da viaggi internazionali, circa il maggior traffico che ne conseguirà.

L'ultimo appello del Codacons però è destinato a far discutere. Rimbalzato sul web nelle scorse ore, è possibile leggere il testo integrale qui. Il passaggio che ha fatto più rumore però è questo: "Qualcuno deve ricordare infatti che gli utenti hanno pagato alla piattaforma, e quest’anno più degli scorsi anni, un servizio spesso inefficiente. I soldi dei cittadini, mai come in questo periodo, sono preziosi: e non si può tollerare che finiscano nelle tasche di chi non riesce a erogare un servizio all’altezza, o non ha predisposto per tempo il necessario per farlo. Delle due l’una: o DAZN riesce a ripristinare standard di servizio adeguati, indennizzando gli utenti coinvolti, o deve rinunciare all’idea di trasmettere le partite – stante la palese inadeguatezza delle sue performance – e cedere ad altri i suoi diritti".

Non solo il Codacons ma anche la Federconsumatori si è detta preoccupata per via della presunta inadeguatezza del servizio. Una vicenda che è destinata a continuare a far discutere. Anche la politica ha puntato il faro sulla questione, con un'interrogazione parlamentare che avverrà nei prossimi giorni e le dichiarazioni non estatiche di alcuni esponenti dei principali partiti nazionali circa la qualità del servizio.

Il vero banco deve ancora arrivare. Dopotutto, probabilmente sarà il match tra Juventus e Napoli a saggiare in via definitiva la bontà del servizio messo in piedi da DAZN che a breve lancerà anche il suo nuovo format Zona Gol.