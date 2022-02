DAZN sulla condivisione degli abbonamenti: 'vietato condividere la password'

Dopo la retromarcia arrivata a seguito dello stop della condivisione degli abbonamenti DAZN, la piattaforma di streaming ha voluto nuovamente ribadire che la condivisione delle password degli account è vietata dalle condizioni dell'utilizzo.

In una comunicazione pubblicata dai colleghi di Calcio e Finanza, infatti, si legge quanto segue: "ciao XXX, ti scriviamo per ricordarti le Condizioni di Utilizzo del nostro servizio per quanto riguarda l’uso degli account DAZN. Vogliamo ricordarti che è contrario alle nostre Condizioni di Utilizzo condividere i tuoi dati di accesso con chiunque altro".

Nel paragrafo successivo, DAZN invita a modificare la password se credono che qualcuno abbia potuto utilizzare la password di un account pur non essendone proprietario: "se pensi che qualcuno abbia potuto utilizzare la tua password, ti consigliamo di reimpostarla accedendo alla sezione “Dati personali” all’interno dell’ area “Il Mio Account” sul sito DAZN.com" conclude il messaggio.

Le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane parlano di una DAZN pronta ad introdurre nuovi abbonamenti già a partire dalla prossima stagione, proprio per scongiurare la condivisione. Alcuni rincari sono arrivati di recente anche in Germania, e la sensazione è che DAZN sia pronta a seguire la stessa linea anche nel nostro paese. Ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali, però, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.