DAZN conferma: Serie A su digitale terrestre per le aree senza internet

Veronica Diquattro, la vicepresidente esecutivo per il Sud Europa di DAZN, ha nuovamente parlato dei diritti tv della Serie A e nello specifico ha affrontato il tema relativo alle aree che non sono provviste di copertura internet.

La Diquattro, infatti, a conferma di quanto emerso nelle scorse settimane ha annunciato che nelle aree in cui ci sono problemi di connessione DAZN "ci sarà anche con il digitale terrestre". Si tratta di una novità importante, che permetterà a tutti di poter seguire la Serie A: rumor delle passate settimane davano per certo l'acquisto di alcune frequenze sul digitale terrestre da parte della piattaforma di Perform, e le dichiarazioni di oggi rilasciate a La Stampa non fanno altro che confermare.

La dirigente ha anche parlato del prezzo dell'abbonamento, che ovviamente sarà adeguato: "adegueremo il prezzo dell’abbonamento alla crescita della nostra offerta, ma di certo vedere la Serie A costerà meno di oggi. Gli abbonamenti saranno sempre snelli: mensili e non vincolanti, si potrà disdire in un attimo" ha affermato, allontanando la possibilità di vendere singole partite.

Nessun dialogo al momento con Sky nonostante l'apertura del CEO Ibarra: "con loro non ci sono dialoghi in corso, del resto fino alla settimana scorsa eravamo competitor e non potevamo neanche parlarci. Quanto al possibile ricorso, noi siamo tranquilli: abbiamo rispettato le regole in piena trasparenza. Non eravamo tenuti a comunicare prima la partnership con Tim: con loro abbiamo un accordo strategico, ma l’offerta è nostra" ha concluso.