DAZN, quali sono i contenuti gratis per tutti online? Partite di calcio intere e altro

DAZN è un servizio di streaming che richiede di sottoscrivere un abbonamento mensile. Questo ormai lo sanno un po' tutti. Eppure, la nota piattaforma ha deciso di consentire a chiunque l'accesso gratuito ad alcuni contenuti disponibili online. Ci sono anche alcune partite di calcio complete, ma bisogna fare chiarezza.

Ebbene, a giugno 2021 DAZN ha stretto uno storico accordo con YouTube per quel che riguarda la trasmissione della UEFA Women's Champions League, ovvero la massima competizione calcistica europea femminile per club. In questo contesto, fino al 2023 gli utenti avranno modo di seguire tutte le partite della Champions League femminile sia ovviamente mediante DAZN che tramite il canale YouTube ufficiale di DAZN. Dal 2023 al 2025, invece, verranno trasmesse 61 partite in diretta su DAZN e 19 partite su YouTube. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al sito Web ufficiale della UEFA.

In ogni caso, questo significa che è possibile prendere visione gratuitamente di alcune partite di calcio intere trasmesse da DAZN, semplicemente passando per YouTube. Per intenderci, al momento in cui scriviamo, ovvero nella serata del 6 ottobre 2021, è in corso la diretta della partita Servette contro Juventus. Insomma, può trattarsi di un'occasione niente male, anche solamente per dare un'occhiata ad alcune trasmissioni realizzate direttamente da DAZN senza spendere alcunché.

Per il resto, per quel che concerne gli altri contenuti, potreste voler dare un'occhiata anche al canale YouTube di DAZN Italia. Infatti, la nota piattaforma è solita pubblicare tramite quest'ultimo, ad esempio, i video relativi agli highlights delle partite.