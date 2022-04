DAZN: 'Continuano i nostri investimenti sulla rete, triplicata capacità di streaming'

Mentre si parla di TIM e DAZN vicine all’accordo per la Serie A, il technology director di DAZN Italia, Mario Mella è stato intervistato da Il Giornale a cui ha fatto il punto sugli investimenti portati avanti dalla compagnia da inizio stagione per migliorare la situazione dello streaming.

Il dirigente ha spiegato che “con eventi in live streaming come la Serie A, si possono registrare livelli record di utenti collegati nello stesso istante. Avere milioni di terminali connessi contemporaneamente può mettere sotto pressione sia le reti fisse sia le reti mobili ed è quindi necessario prevenire possibili fenomeni di congestione”.

In merito agli investimenti, il rappresentante ha spiegato che “nel corso del 2021 la capacità di rete di DAZN in Italia è stata triplicata. Inoltre, sin dall’anno scorso DAZN ha collaborato con tutti i principali operatori di rete per aiutarli nella gestione ottimale del traffico, mettendo a loro disposizione una specifica infrastruttura tecnologica dedicata espressamente ai contenuti live”.

Il riferimento è ovviamente alla tecnologia DAZN Edge che garantisce una distribuzione ottimale degli eventi sul territorio nazionale tramite 40 server speciali distribuiti in varie zone geografiche e strategiche della Penisola, i quali hanno l’obiettivo di “avvicinare la sorgente dei contenuti ai clienti finali, migliorando l’esperienza di visione grazie ad una migliore fluidità ed una riduzione dei ritardi”. DAZN ha portato avanti un investimento da oltre 10 milioni di Euro su questa tecnologia.

Nonostante ciò, però, si parla di una trattativa tra SKY e DAZN per il ritorno dei canali satellitari: non sono emerse conferme di alcun tipo a riguardo.