DAZN corre già ai ripari: è alla ricerca di un esperto per problemi di connessione

Nonostante le rassicurazioni sulla Serie A spezzatino di DAZN, in cui la piattaforma ha voluto sottolineare come il servizio sia in grado di reggere anche lo streaming di 3 partite in contemporanea, Perform corre già ai ripari e si sta cautelando in vista di possibili disservizi.

Secondo quanto raccontato da Calcio e Finanza, infatti, DAZN sarebbe alla ricerca di un "Incident Commander" da inserire nel team Global Live Operations. Si tratta di una figura che avrà l'obiettivo ed il compito di gestire gli eventuali incidenti tecnici per mettere a disposizione degli utenti un servizio sempre di alta qualità.

Nell'annuncio di lavoro si legge che la figura sarà responsabile della gestione e ripristino del servizio in caso di interruzioni reali o potenziali che potrebbero andare ad impattare sulla qualità o disponibilità del servizio.

Ovviamente non è scontato che tali problemi si verifichino, ma visto che DAZN ha portato a casa i diritti tv per i prossimi tre anni della Serie A, non è da escludere che possa verificarsi qualche disservizio.

