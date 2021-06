DAZN, cosa succede agli abbonati tramite Sky dal 1 Luglio? Ecco quanto pagheranno

Coloro che hanno avuto modo di seguire le vicende legate a DAZN ricorderanno sicuramente che tre anni fa, al momento dell'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, la piattaforma di Perform siglò un accordo con Sky che portò ad alcune promozioni per gli abbonati alla pay tv.

Nello specifico, chiunque lo desiderasse poteva abbonarsi a prezzo ridotto tramite Sky. Ebbene, dal momento che in giornata odierna DAZN ha svelato i nuovi abbonamenti per la prossima stagione, è bene fare un pò di chiarezza su alcuni aspetti.

Qualche settimana fa Sky ha già provveduto ad informare gli utenti che "a partire dal 1° giugno 2021 il voucher DAZN offerto da Sky non potrà più essere rinnovato. Conseguentemente, la validità del voucher DAZN offerto da Sky per la fruizione del servizio DAZN, compresa la fruizione del canale DAZN1 e dell’App DAZN su Sky Q o altri dispositivi Sky, cesserà con la scadenza dell’ultimo rinnovo mensile utile e comunque non oltre il 30 giugno 2021".

Tuttavia, il nuovo listino prezzi di DAZN entra in vigore il 1 Luglio 2021 e prevede anche delle riduzioni per i nuovi e già clienti. La domanda che ci avete fatto in molti è: come vengono considerati gli abbonati a DAZN tramite Sky?

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calcio e Finanza, dal 1 Luglio gli abbonati a DAZN tramite Sky saranno considerati nuovi clienti e quindi potranno accedere, fino al 28 Luglio, all'offerta da 19,99 Euro al mese per un anno.