DAZN: ecco i dieci consigli per migliorare la visione durante le vacanze

Mentre si parla di un'intesa vicina tra DAZN e TIM per l'addio all'esclusività su TIMVision, la piattaforma di OTT ha voluto fornire ai propri abbinati dieci consigli per migliorare l'esperienza di visione durante le vacanze.

Come noto, quest'anno la Serie A parte in anticipo rispetto al timing classico e molti appassionati si ritroveranno a seguire le prime partite mentre sono ancora in ferie, da smartphone e tablet.

E' proprio per tali ragioni che DAZN ha fornito dieci consigli che vi permetteranno, a patto di possedere una connessione abbastanza potente e scattante, di seguire i match senza problemi:

Aggiornare frequentemente l'app DAZN e gli OS dei dispositivi - DAZN spiega che gli aggiornamenti possono migliorare di molto le capacità delle piattaforme, e per questo motivo consiglia di installare tutti gli update disponibili sia per l'app che per l'OS Verificare la velocità della connessione - E' consigliabile effettuare uno speed test tramite i vari sistemi disponibili. DAZN "ricorda che per visualizzare contenuti in live streaming con qualità SD (inferiore a 720p) da smartphone in mobilità, è consigliabile una velocità di connessione di almeno 3.0 Mbps e in HD (720p) di 6 Mbps, mentre su Smart TV, console, laptop e computer l’ideale sarebbe di almeno 9 Mbps in HD (720p). Per una visione in Full HD con profilo 1080p, quindi con la massima qualità video su TV, la velocità di connessione raccomandata è di 16 Mbps" Controlla la tipologia di connessione - DAZN raccomanda di optare per il 4G e, dove possibile il 5G, per usufruire di una qualità maggiore Utilizzare il WiFi ma.. - ricordatevi che l'uso del WiFi pubblico può comportare un calo della qualità, in quanto la connessione viene condivisa con più persone Controllare il numero di dispositivi collegati alla rete - anche a casa, è necessario limitare il numero di dispositivi connessi sotto la stessa rete per evitare sofraccarico Posizionarsi in buona posizione rispetto al router WiFi - più si è lontani e più la potenza della connessione cala, a meno che non utilizzate un extender Collegare la TV o il PC al cavo Ethernet - in quanto provoca meno dispersione del segnale Collegarsi con un pò di anticipo all'app - è consigliabile collegarsi con qualche minuto di anticipo all'app e di chiuderla quando finita la partita, tanto non è necessario reinserire le credenziale Controllare il metodo di pagamento - è necessario controllare il metodo di pagamento per evitare che il rinnovo non vada a buon fine DAZN all'estero - infine, se siete all'estero, DAZN spiega che "grazie alla portabilità transfrontaliera che ti verrà attivata in automatico esclusivamente se hai inserito un metodo di pagamento in fase di registrazione al servizio, potrai continuare ad accedere ai contenuti in live streaming del tuo paese, purché tu rimanga all’interno dell’Unione Europea. Se invece andrai in vacanza fuori dall’UE, ma comunque in un paese in cui DAZN è presente, potrai vedere i contenuti disponibili di quel paese, assicurandoti che nella sezione “Il mio account” la lingua sia l’inglese. E il roaming? Niente paura! Fino al 2032 potrai navigare su internet dall’estero con la stessa qualità e velocità di connessione del tuo paese, se le condizioni di rete lo permettono".

Per tutte le informazioni su cosa trasmette DAZN nel 2022, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.