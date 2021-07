DAZN è già sul digitale terrestre? C'è il misterioso canale LA7 Test: il numero

La questione dell'arrivo di DAZN sul digitale terrestre sta attirando molto l'attenzione tra gli appassionati di calcio e sport in generale. D'altronde, si tratta di un progetto interessante ed è dunque chiaro che in molti vogliano saperne di più. Ma DAZN è già arrivato sul digitale terrestre? Ci sono alcuni indizi.

Infatti, come vi abbiamo fatto sapere in un articolo dedicato, recentemente è spuntato un presunto canale di test. Tuttavia, quest'ultimo non si chiama "DAZN", bensì "LA7 Test". Sembra in ogni caso che quest'ultimo venga utilizzato per testare delle trasmissioni in Full HD: stando ad alcune fonti, le prove condotte in questo periodo sarebbero relative proprio all'arrivo di DAZN sul digitale terrestre.

Se volete "vedere" voi stessi il canale coinvolto, dovete semplicemente digitare il numero 829 sul telecomando (potrebbe essere richiesta una sintonizzazione). In ogni caso, per il momento si può notare semplicemente che il canale "LA7 Test" ha sostituito il precedente "La7d On Demand", ma non è ovviamente possibile accedere ad alcun contenuto.

In ogni caso, ricordiamo che il canale di DAZN relativo al digitale terrestre sarà semplicemente di backup. In parole povere, in caso di problemi con la trasmissione delle 7 partite in esclusiva, la piattaforma utilizzerà questa "opzione secondaria", inclusa nelle nuove offerte di TIMVision. Inoltre, un canale di questo tipo risulta utile anche per le aree più "problematiche" in termini di connessione a Internet. Insomma, l'obiettivo sembra essere quello di evitare i problemi visti nel corso della prima metà del 2021.