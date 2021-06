DAZN su digitale terrestre: prezzi ed informazioni sulle quattro offerte TIMVision

Continuano ad emergere informazioni sulle offere TIMVision-DAZN su digitale terrestre che dovrebbero essere disponibili a partire dal 1 Luglio e permetteranno agli utenti di seguire la Serie A tramite TIMVision. Complessivamente, le proposte saranno quattro, vediamo di che si tratta.

Il listino prezzi delle quattro offerte, che secondo quanto trapelato nella prima parte sarà caratterizzato dalla promozione "Promo Salta L'Estate", sarà il seguente:

TIMVision + DAZN : gratuito fino al 31 Agosto 2021, dopo di che sarà proposto a 19,99 Euro al mese per 12 mesi. Da Settembre 2022, invece, passerà a 34,99 Euro al mese;

: gratuito fino al 31 Agosto 2021, dopo di che sarà proposto a 19,99 Euro al mese per 12 mesi. Da Settembre 2022, invece, passerà a 34,99 Euro al mese; TIMVision + DAZN + Disney+ : anche qui fino al 31 Agosto 2021 sarà a costo zero. Da Settembre 2021 invece passerà a 24,99 Euro al mese per 12 mesi e da settembre 2022 sarà disponibile a 39,99 Euro al mese;

: anche qui fino al 31 Agosto 2021 sarà a costo zero. Da Settembre 2021 invece passerà a 24,99 Euro al mese per 12 mesi e da settembre 2022 sarà disponibile a 39,99 Euro al mese; TIMVision + DAZN + Netflix: 10 Euro fino al 31 Agosto 2021, da Settembre 2021 29,99 Euro al mese per 12 mesi, da Settembre 2022 44,99 Euro al mese;

10 Euro fino al 31 Agosto 2021, da Settembre 2021 29,99 Euro al mese per 12 mesi, da Settembre 2022 44,99 Euro al mese; TIMVision + DAZN + Disney Plus + Netflix: 10 Euro fino al 31 Agosto 2021, da settembre 2021 si passa a 34,99 Euro al mese per dodici mesi. Da settembre 2022 invece a 49,99 Euro al mese.

Per tutte le promozioni è previsto un costo di attivazione di 9,99 Euro da pagare una tantum. Se i clienti sono già TIMVision, invece, l'attivazione è a costo zero. È incluso in tutte e tre le offerte il decoder TIMVision Box, senza costi aggiuntivi, che è anche DVB-T2 e compatibile con tutti i televisori.