DAZN dimezza il prezzo per il 1 maggio: ecco come funziona l'offerta

In seguito alla presentazione del nuovo centro italiano di DAZN, torniamo a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma di streaming sportiva. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto del 50% relativamente a un tipo di sottoscrizione.

Più precisamente, in una comunicazione di posta elettronica inviata ad alcuni utenti a fine aprile 2023 si legge: "non perderti l'appassionante fase finale della Serie A TIM e la lotta per le coppe europee a 19,99 € anziché 39,99 € al mese per i primi 4 mesi. Riattiva l'account associato a questo indirizzo e-mail entro lunedì 1 maggio selezionando il piano di abbonamento DAZN STANDARD.

Offerta speciale valida dal 26 aprile al 1 maggio, attivabile solo su DAZN.com (non tramite APP) utilizzando una carta di credito/debito o PayPal come metodo di pagamento. L'uso di un metodo di pagamento diverso, come ad esempio codici prepagati, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, non dà infatti diritto a questa promozione".

Gli utenti coinvolti, che rientrano tra coloro che hanno disattivato l'abbonamento in precedenza, possono insomma riattivare il proprio account DAZN a metà prezzo per quattro mesi. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per qualcuno, anche se ricordiamo che il tutto è attivabile solamente fino al 1 maggio 2023.

Vale per il resto la pena notare che l'offerta coinvolta è stata resa nota anche mediante il portale ufficiale di DAZN. In quest'ultimo, infatti, si legge: "Dal 26 aprile al 1 maggio puoi attivare DAZN STANDARD con il 50% di sconto per i primi 4 mesi: seleziona il piano mensile a 19,99€ al mese anziché 39,99€ per 4 mesi. L'offerta è attivabile solo su DAZN.com e non tramite app". Insomma, sembra proprio che il numero di utenti che può usufruire del tutto sia ampio.