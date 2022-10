DAZN, disponibile per poche ore una nuova offerta: 30% di sconto per 4 mesi

Mentre si continua a parlare della modifica alle condizioni di recesso di DAZN, la piattaforma di streaming che trasmette la Serie A ha informato gli utenti che fino al 10 Ottobre è attiva un'offerta che permette di godere del 30% di sconto su tre mesi di abbonamento.

La promozione, attivabile attraverso questo indirizzo, permette di godere di uno sconto del 30% sull'abbonamento DAZN Standard (qui spieghiamo le differenze tra DAZN Standard e DAZN Plus) per quattro mesi. Durante questo lasso di tempo si pagherà 20,99 Euro al mese anzichè 29,99 Euro.

L'offerta è disponibile solo per gli utenti che riattivano un abbonamento e che in precedenza avevano una sottoscrizione attiva. Nelle condizioni leggiamo che "al termine dei 4 mesi al prezzo scontato in promozione il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente come piano DAZN STANDARD al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo dei 4 mesi per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione".

DAZN spiega anche che "l’offerta speciale si applica al solo piano di abbonamento DAZN STANDARD. Qualora volessi attivare, subito o successivamente alla tua sottoscrizione, il piano di abbonamento DAZN PLUS ti verrà addebitato il prezzo in vigore, attualmente 39,99€/mese senza promozione".

La scadenza della promozione è prevista per il 10 Ottobre 2022.