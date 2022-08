DAZN, disponibili da oggi i nuovi abbonamenti: novità, prezzi e visioni contemporanee

Debuttano oggi, 2 Agosto 2022, i nuovi abbonamenti DAZN per la stagione calcistica 2022/23, che come avvenuto lo scorso anno permettono di seguire tutte le 380 partite del campionato italiano di Serie A.

Le novità sono tante e DAZN ha annunciato due diversi tipi di abbonamento, battezzati Piano Standard e Piano Plus.

Il piano Standard riprende quanto fatto lo scorso anno a livello di prezzo ed ha un costo di 29,99 Euro al mese (DAZN ha più volte sottolineato che i 19,99 Euro proposti erano uno sconto) e consente di registrare fino a due dispositivi. A questo si aggiunge DAZN Plus che ha un prezzo di 39,99 Euro al mese e permette di registrare fino a sei dispositivi e di guardare contemporaneamente DAZN da due luoghi diversi.

Ricapitolando, quindi, questi sono i due abbonamenti:

DAZN Standard - 29,99 Euro al mese : permette di registrare fino a due dispositivi e di guardare contemporaneamente su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet;

: permette di registrare fino a due dispositivi e di guardare contemporaneamente su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet; DAZN Plus - 39,99 Euro al mese: permette di registrare fino a sei dispositivi e di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi anche in luoghi diversi.

Chiaramente, è possibile disattivare il rinnovo automatico ed effettuare il recesso in qualsiasi momento. DAZN evidenzia che “se lo scorso anno hai attivato la promo a 19,99 €, manterrai le condizioni dell’abbonamento sottoscritto fino al pagamento di settembre, che corrisponde alla data di fine promozione. Successivamente l'abbonamento passerà in automatico al piano DAZN STANDARD e potrai scegliere di cambiare il piano di abbonamento con DAZN PLUS quando vuoi”.