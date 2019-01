DAZN diventa sponsor della fermata San Siro della Metropolitana di Milano

Cambio di sponsor per la fermata dellaMetropolitana San Siro M5 di Milano. La società Agente MKTG ha annunciato di aver firmato un accordo con DAZN, la piattaforma che trasmette tre partite di Serie A a settimana e che affiancherà il proprio nome, logo e marchio alla fermata per i prossimi tre anni.

La stazione quindi diventerà "San Sirio Stadio DAZN", e nel corso delle prossime settimane saranno sostituite le mappe ed apposte le personalizzazioni dedicate negli spazi interne, che vedranno la comparsa di grafiche pubblicitarie e sei monitor ledwall all'interno della stazione, utili in caso di proiezioni.

L'offerta avanzata da DAZN, e che è stata accettata da Metro5 Spa, è di 170 mila Euro all'anno.

DAZN prende il posto di Mediaset Premium, che in precedenza aveva associato il proprio marchio alla fermata e la linea lilla. La concessione si era conclusa lo scorso mese di Luglio ed evidentemente non è stata rinnovata.

La linea M5 include vari tipi di sponsorizzazioni, tra cui Prysmian per la fermata Ponale, Nissan Italia per Garibaldi, Banca Widiba per Cenisio, Allianz per Tre Torri, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi con Segesta, e per le parti restanti è attivo un accordo con IGP Decaux, che include solo il tipo di pubblicità tradizionale.