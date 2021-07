DAZN, domani il cambio di prezzo: termina la promozione da 19,99 Euro al mese

Analogamente a quanto avverrà con TIMVision, alla mezzanotte di domani 29 Luglio 2021, scadranno anche le promozioni di DAZN. Sono quindi le ultime ore per effettuare la sottoscrizione al servizio di streaming targato Perform a prezzo ridotto.

Fino alle 23:59, infatti, DAZN permette di abbonarsi per 14 mesi a 19,99 Euro al mese, mentre da domani si passerà a 29,99 Euro al mese.

Per i già clienti, inoltre, DAZN ha anche riservato una promozione che permette di pagare 19,99 Euro da settembre per dodici mesi, con le prime due mensilità (luglio ed agosto) a costo zero. Insomma, le occasioni sono ghiottissime per gli appassionati che vogliono seguire tutta la Serie A ed al contempo intendono risparmiare.

Quest'oggi è anche stata annunciata la chiusura dell'istruttoria dell'Antitrust per la questione DAZN-TIM: l'Autorità aveva sollevato dubbi sulla possibile distorsione della concorrenza ma come abbiamo avuto modo di raccontare, il Garante "ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM e DAZN per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire".

La nuova stagione di Serie A partirà il 22 agosto 2021.