DAZN, duro colpo del Codacons: esposto per truffa e inadempimento

Dopo la serata nera caratterizzata da disservizi su DAZN per Napoli e Lazio, la nota piattaforma streaming ha proposto un indennizzo per gli utenti coinvolti, cercando in qualche modo di venire in contro alla clientela su una situazione eccezionale.

Nonostante la lodevole iniziativa di DAZN, le associazioni dei consumatori sono ormai sul piede di guerra, dal momento che sin dall'inizio della nuova stagione calcistica quasi ogni giornata è stata caratterizzata in qualche modo da problematiche relative al servizio, alla qualità o alla totale assenza di segnale per alcuni utenti.

Nelle scorse giornate, l'azienda ha comunque cercato di rasserenare l'ambiente annunciando ingenti investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura, ma le problematiche dell'ultima giornata di campionato potrebbero essere state la fatidica goccia necessaria per far traboccare il vaso.

Il Codacons ha, infatti, presentato un esposto "per possibile truffa e inadempimento di pubblica fornitura". Nell'annuncio ufficiale si evince un chiaro invito alla Magistratura per aprire un'indagine penale a tutela dei tifosi, mentre l'associazione starebbe già studiando le opportune azioni da intraprendere per la revoca dei Diritti TV assegnati dalla Lega Calcio.

In particolare, si legge che "Vogliamo capire se i disservizi che si stanno verificando con eccessiva frequenza sulla piattaforma Dazn possano avere risvolti penali. I contratti stipulati dalla società con la Lega di serie A possono infatti essere equiparati a servizi pubblici, e i problemi tecnici che investono la piattaforma potrebbero realizzare la fattispecie di Inadempimento di contratti di pubbliche forniture ai sensi dell’art. 355 del codice penale, oltre alla possibile truffa a danno degli abbonati che hanno pagato un servizio che non ricevono o di cui godono solo parzialmente".

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ricordiamo agli sfortunati utenti coinvolti nelle problematiche di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio che abbiamo provveduto a stilare una breve guida per chiedere il rimborso a DAZN.