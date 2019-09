DAZN (e DAZN1 su Sky) fa il pieno nel weekend grazie a Milan - Inter

Il debutto di DAZN1 su Sky ha spinto verso l'alto gli ascolti della piattaforma di Perform, che da venerdì a domenica ha registrato un totale di 3 milioni di ore di streaming. Complice di questo record anche il Derby di Milano tra Milan ed Inter, che è stato trasmesso in esclusiva.

Secondo i dati diffusi dallo stesso DAZN, la supersfida all'ombra della Madonnina è diventata la partita più vista di sempre in streaming, piazzandosi davanti ad Inter - Juventus dello scorso 27 Aprile. Ago della bilancia quindi resta la società nerazzurra.

I dati non tengono conto del nuovo canale satellitare DAZN1, che sicuramente è stato scelto da milioni di appassionati per vedere via satellite il match che ha visto prevalere la squadra di Antonio Conte sulla concittadina di Marco Giampaolo.

Ovviamente soddisfatta per il risultato Veronica Diquattro, secondo cui "è stato un weekend da record per DAZN. Il derby Milan – Inter è stato l’evento più seguito di sempre in streaming sulla nostra piattaforma, con degli ottimi riscontri in termini di qualità. Siamo molto contenti dei risultati, che testimoniano come lo streaming rimanga il core business della nostra società".

DAZN quindi supera a pieni voti il primo esame della stagione, e la speranza è che tutto fili liscio anche con i prossimi eventi.