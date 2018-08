DAZN: "È stato un buon inizio di stagione". Ma l'obbiettivo è continuare a migliorare

L’esordio di DAZN con la prima giornata di Serie A è stato positivo per l’azienda. In un comunicato diffuso oggi, la piattaforma di streaming sportivo ha tirato le somme sulle prime partite trasmesse.

Partite che hanno messo in evidenza la potenzialità del servizio ma anche qualche problema, subito sottolineato dagli utenti sui social. L’azienda è già a conoscenza delle problematiche riscontrate dagli appassionati, anche se ha precisato che si è trattato di “una piccola parte delle centinaia di migliaia di spettatori”. Come abbiamo visto nella nostra prova del servizio, DAZN ha realmente agito in tempo reale durante la partita Lazio-Napoli, creando due flussi di streaming per alleggerire il carico sui server e risolvere così, almeno in parte, i problemi di visualizzazione riscontrati. L'obbiettivo rimane dunque quello di migliorare sempre di più il servizio, molto seguito da milioni di appassionati di calcio in Italia.

Di seguito trovate il comunicato ufficiale diffuso dalla piattaforma di streaming.

"È stato un buon inizio di stagione per la trasmissione della Serie A su DAZN, l’appuntamento più seguito finora sulla piattaforma a livello mondiale. Un numero record di appassionati si è collegato per vedere la propria squadra del cuore cominciare la corsa verso la cima della classifica. Questo è stato un weekend storico per lo streaming di contenuti sportivi, che ha segnato l’inizio di un nuovo modo di guardare lo sport per i tifosi italiani. Sappiamo che sabato sera alcuni utenti, una piccola parte delle centinaia di migliaia di spettatori, hanno registrato delle interruzioni. Siamo intervenuti prontamente e abbiamo risolto la situazione in vista delle partite di domenica sera, la cui trasmissione si è svolta senza particolari problemi. Complessivamente, il risultato del weekend è positivo. Tuttavia vogliamo continuare a migliorarci e stiamo lavorando per perfezionare il servizio. Adesso siamo concentrati proprio su questo, e stiamo facendo tutto il possibile per offrire ai tifosi la migliore esperienza di visione: un’esperienza accessibile, conveniente e flessibile."