DAZN: ecco i dispositivi compatibili e come attivare il mese gratuito

Sembra essere prossimo, ormai, il lancio di DAZN, che come vi abbiamo raccontato qualche ora fa, ha acquistato i diritti tv anche per la Liga Spagnola e la Ligue 1 francese. Ora, sempre attraverso il sito web ufficiale, arrivano nuove informazioni sul servizio.

DAZN, infatti, potrà essere visto con due dispositivi in contemporanea, ma gli utenti potranno connettere fino a sei dispositivi.

Per quanto riguarda i dispositivi supportati, inizialmente l'applicazione sarà disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, Apple TV, smart tv Panasonic e Sony. Tuttavia, come rivelato dalla stessa compagnia sul sito ufficiale, prossimamente si aggiungeranno alla lista anche gli Amazon Fire Tablet, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, webOS dei televisori LG, Tizen TV di Samsung e le console PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S ed Xbox One X.

DAZN, come ogni altro servizio simile, può essere disdetto in qualsiasi momento. Nel frattempo, però, può essere già attivato il mese di prova.

Per iniziarlo, basta collegarsi a questo indirizzo ed inserire i propri dati, quindi selezionare un metodo di pagamento a scelta (sono supportate le carte di credito e debito Visa, Mastercard, JCB e American Express) tra carta di credito, PayPal e Codice Regalo. E cliccare sull'apposito pulsante.

Il pagamento di 9,99 Euro verrà riscosso solo ad un mese dalla scadenza (quindi nel nostro caso il 27 Agosto).