DAZN entra nell'ACE, la più grande coalizione globale anti-pirateria: è guerra al pezzotto

Mentre la Commissione Europea si schiera contro l'IPTV, un grande colosso dello streaming online prende ora una nuova decisione concreta contro lo streaming sportivo illegale. Nelle scorse ore, infatti, DAZN ha aderito alla Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la maggiore coalizione globale contro la pirateria.

La notizia arriva da uno statement ufficiale della ACE, della quale fanno già parte giganti dello streaming quali Netflix, Disney, Apple, Amazon, Universal, Warner Bros., Sony e NBC. Lo scopo del gruppo di cui farà parte DAZN e che lavorerà sotto il coordinamento della ACE è quello di combattere gli streaming sportivi illegali e la pirateria delle manifestazioni sportive.

La ACE si è più volte rivelata di enorme successo, specie negli Stati Uniti: per esempio, riporta The Verge, l'ultimo successo della coalizione è stato la chiusura nel mese di dicembre 2022 di Nitro TV, un provider illegale attivo in tutto il Nordamerica, che offriva un abbonamento da 20 Dollari al mese che comprendeva contenuti senza licenza provenienti dalle maggiori piattaforme di streaming.

In realtà, però, le attività della ACE sono iniziate nel 2017, quando la branca anti-pirateria della Motion Picture Association (MPAA) è stata ufficialmente fondata per il contrasto al pezzotto. Al momento, contando anche DAZN, la ACE comprende in totale 53 grandi aziende attive nel settore dell'entertainment.

Secondo la ACE, la pirateria sportiva sottrae 28 miliardi di Dollari ogni anno ai broadcaster in tutto il mondo. Il gruppo, di cui è entrato ora a far parte anche DAZN, ha promesso per i prossimi anni una lotta senza quartiere allo streaming illegale, anche con la collaborazione dei governi nazionali su scala globale.