DAZN: Federsupporter diffida Perform. 'Partite non visibili correttamente'

Federsupporter ha annunciato di aver formalmente inviato una diffida a Perform, la società che gestisce la piattaforma che trasmette tre partite di Serie A a settimana, a causa delle numerose proteste giunte da parte degli abbonati.

L'associazione, che rappresenta i tifosi italiani e fa parte anche del consorzio F.S.E. (Football Supporter Europe), nella lettera inviata denuncia che "numerosissimi nostri soci, abbonati alla Vostra Divisione Italiana DAZN streaming service, ci comunicano che le partite di calcio trasmesse dalla Vostra Divisione o non sono visibili affatto o lo sono in maniera del tutto frammentaria e/o con grave ritardo rispetto agli effettivi tempi di gioco.

Ne deriva che, in molti casi, quelle che dovrebbero essere delle dirette in tempo reale si trasformano in differite".

Per tanto, alla luce di tali proteste il prodotto viene definito "non conforme al contratto di vendita" oltre che "non conforme alla descrizione fattane ed alla qualità che viene presentata e garantita ai consumato".

Nella lunga lettera firmata da Alfredo Parisi, il presidente dell'associazione, si legge anche che DAZN non "offre livelli di qualità e di prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi, tenuto conto della natura e dell’utilizzo cui è destinato il prodotto, nonché non corrisponde alle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche del prodotto stesso e sulla sua idoneità all’uso voluto dai consumatori, così come loro portati a conoscenza al momento della vendita".

Federsupporter quindi alla luce di quanto previsto dal Codice del Consumo, chiede una "congrua riduzione del prezzo di abbonamento, in considerazione dell’uso del bene, o la risoluzione del contratto. Quanto sopra, fatta salva la richiesta di risarcimento di danni, subiti e subendi, a causa della mancanza di conformità del prodotto venduto al contratto di vendita".

Da parte di DAZN però non è arrivata ancora alcuna risposta.