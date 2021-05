DAZN guarda al digitale terrestre per la Serie A: continuano le trattative

Nel giorno in cui Sky annuncia i nuovi pacchetti Sport e Calcio, si intensificano le voci sul possibile approdo di DAZN su digitale terrestre. Non si tratta infatti di una novità assoluta, ma secondo quanto affermato da Tuttosport, la piattaforma di streaming sarebbe in trattativa con Urbano Cairo per alcuni mux e frequenze su DTT.

L'idea di base della società che, ricordiamolo, ha portato a casa i diritti televisivi per la trasmissione della Serie A per i prossimi tre anni, sarebbe di appoggiarsi al digitale terrestre per alleggerire la rete in caso di traffico eccessivo, oltre che per offrire ai propri abbonati un nuovo sistema per vedere le partite tramite i metodi "classici". In merito alla rete, però, TIM ha già annunciato una serie di investimenti per migliorare la qualità dello streaming ed evitare congestioni e problemi di vario tipo.

DAZN si sarebbe rivolta ad Urbano Cairo ed ha messo nel mirino il mux usato da La7, ma si starebbe muovendo anche su vari fronti, tra cui quello pubblicitario.

I colleghi di Calcio e Finanza però riferiscono anche che grosse manovre sarebbero in corso anche dal fronte Amazon per la Champions League: la società di Jeff Bezos si sarebbe infatti assicurata Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini per il commento delle partite.