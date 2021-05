DAZN guarda oltre la Serie A: confermati i diritti TV della Liga Spagnola

Dopo lo storico accordo per i diritti tv della Serie A, DAZN rafforza ulteriormente la propria offerta calcistica per i prossimi tre anni. La piattaforma di OTT ha infatti annunciato di aver confermato i diritti televisivi della Liga Spagnola per i prossimi tre anni.

"Una bella notizia per tutti gli appassionati di sport che con la nuova stagione potranno continuare a godere di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali. Oltre a LaLiga, su DAZN disponibili anche Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS. E in arrivo tante altre novità" annuncia la società in una nota, che arriva proprio a ridosso di un weekend rovente per il campionago spagnolo.

Sabato prossimo, alle ore 16:15, infatti andrà in onda lo scontro diretto tra il Barcellona e l'Atletico Madrid, commentato da Stefano Borghi, Federico Balzaretti ed Edoardo Testoni e che potrebbe dire tanto sulle sorti del campionato. Domenica alle 21 invece sarà la volta di Real Madrid - Siviglia, un altro scontro diretto che è particolarmente importante per la squadra di Zinedine Zidane, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea.

DAZN quindi porta a casa un altro pacchetto importante: per i prossimi tre anni la Liga Spagnola sarà esclusiva streaming.