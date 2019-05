DAZN: 'In Italia connessioni ad internet lente. Qualità dello streaming inferiore'

Sono state pubblicate ieri le 130 pagine di provvedimento dell'AGCM relativo all'affare Sky- Mediaset che è stato annullato per problemi di concorrenza. In alcuni stralci di documento viene anche citato DAZN, che ha fatto il punto sulla situazione tecnologia del nostro paese.

La piattaforma di streaming che ha debuttato in Italia con la stagione 2018/2019, infatti ha riconosciuto "un elemento strutturale di ritardo tecnologico che, nonostante gli sforzi attuali fatti con CDN e ISP, mette sotto pressione il servizio streaming di eventi live. Infatti, soprattutto con riferimento agli eventi di Serie A, dove il numero di utenti che visionano contemporaneamente il contenuto dal vivo sono elevate, si è osservato un fenomeno di saturazione della capacità di trasmissione via internet delle reti italiane. Tale fenomeno ha l’effetto di rallentare la visione dei contenuti da parte degli utenti”.

Secondo DAZN, il bitrate riportato dalle connessioni italiane sarebbe significativamente inferiore a quello registrato negli altri paesi in cui opera, il che si traduce in minore qualità dello streaming del contenuto audiovisivo. Secondo DAZN le problematiche "si riscontrano principalmente a livello della rete di accesso ed è quindi non dipendente dagli investimenti per il miglioramento delle CDN e dei collegamenti con gli internet provider, ma legata principalmente allo stato dell’infrastrutturazione della rete di accesso (come interventi di posa della fibra fino a casa – FTTH) e all’avvento del 5G".

La Lega Calcio dal suo canto ritiene che per il prossimo ciclo di assegnazione, ovvero 2021-2014, le piattaforme distributive tradizionali (satellitare e digitale terrestre) resteranno fondamentali per la trasmissione della Serie A in quanto "internet non può rappresentare una metodologia distributiva sufficiente al fine di competere con le piattaforme tradizionali per l’acquisizione dei diritti della Serie A e per la loro distribuzione, sia in relazione ai problemi tecnici di trasmissione che con riferimento alla relazione di complementarità" dell'offerta di internet rispetto a quella tradizionale.

Sostanzialmente, quindi, DAZN conferma i limiti strutturali del nostro paese.