DAZN inciampa anche senza Serie A: in onda Forum al posto di Juventus-Alessandria

DAZN inciampa anche nel weekend senza Serie A. La piattaforma di streaming, infatti, a causa di un problema tecnico ha mandato in onda a Forum al posto di Juventus-Alessandria. Sul web si sono moltiplicate le segnalazioni e l’ironia degli abbonati, che si sono trovati di fronte alla spiacevole sorpresa.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Calcio E Finanza, con tanto di screenshot come quello che trovate in apertura. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un errore di EI Towers con la distribuzione del segnale: piuttosto che inviare il feed dell’amichevole con protagonista la squadra di Massimiliano Allegri, infatti, ha distribuito Canale 5.

Un inciampo non certo gravissimo, ma che arriva a poche ore dall’ultimatum inviato dall’AGCOM a DAZN sulla Serie A. L'Autorità ha esortato la media company a mettere in campo tutte le misure necessarie affinchè possa garantire un'esperienza di visione in linea con gli accordi siglati con la Lega Serie A, anche alla luce del valore sociale economico del campionato di calcio in Italia.

Secondo alcune indiscrezioni, gli sponsor starebbero spingendo per un ritorno della Serie A su Sky, ma allo stato attuale un’eventualità di questo tipo appare difficile da percorrere. DAZN, piuttosto, potrebbe ricorrere al digitale terrestre qualora i problemi dovessero proseguire anche nel corso delle prossime giornate di campionato, nonostante gli ingenti investimenti messi sul piatto per potenziare la rete DAZN Edge.