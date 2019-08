DAZN è incluso nell'abbonamento Fastweb grazie alla nuova offerta

Fastweb e DAZN hanno annunciato di aver siglato un accordo che combina tutta l'offerta sportiva della piattaforma di streaming targata Perform con i servizi internet a banda ultra larga e di telefonia fissa. Il tutto avverrà tramite il lancio della nuova promozione "Fastweb Casa e DAZN", che integra i due servizi ad un prezzo competitivo.

Grazie a "Fastweb Casa e DAZN" infatti gli utenti potranno navigare in internet senza limiti alla massima velocità disponibile, chiamare illimitatamente dal proprio telefono di casa verso tutti i numeri nazionali e mobili ed accedere ai contenuti presenti sulla piattaforma di streaming di DAZN a 40,95 Euro, che diventano 35,95 Euro per coloro che decideranno di attivarla dal sito web Fastweb.it. A tutto si aggiunge anche il nuovo servizio di assistenza clienti MyFastweb.

Fastweb Casa e DAZN garantisce anche la visione illimitata di tutti i contenuti sportivi su due dispositivi diversi (TV, smartphone, tablet, PC e console per videogiochi) in contemporanea, e permette anche di connettere fino a sei dispositivi.

"Fastweb da sempre vicina al mondo dello sport, tramite l'accordo con DAZN, intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventi sportivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità" ha dichiarato Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. "Con il lancio della nuova offerta uniamo all'affidabilità e alla velocità della nostra rete tutte le emozioni dello sport in diretta e on demand per offrire a tutti i nostri clienti la migliore experience possibile".

Agli utenti probabilmente sarà dato un codice da riscattare direttamente sul sito web DAZN, per attivare l'abbonamento.

A settembre DAZN dovrebbe arrivare su satellite con un canale dedicato.