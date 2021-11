DAZN, interviene il Governo: arrivano gli obblighi di qualità per lo streaming?

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo del Full HD su DAZN, Reuters rilancia l'indiscrezione secondo cui il Governo starebbe pensando di intervenire sulla qualità del servizio di streaming, per mettere una pezza ai problemi che hanno caratterizzato le prime giornate della Serie A.

Nella fattispecie, l'agenzia di stampa internazionale riferisce che l'Esecutivo potrebbe introdurre degli obblighi di qualità del servizio. Il dossier sarebbe sul tavolo del Governo Draghi e le indiscrezioni provengono proprio da due fonti vicine alla questione.

L'intervento dovrebbe avvenire attraverso un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, che porrà le basi per l'introduzione di una serie di obblighi di qualità del servizio per la trasmissione di eventi di particolare interesse, come appunto le partite di calcio. Resteranno esclusi quindi dal quadro normativo gli altri servizio di streaming come Netflix e Disney+, mentre la novità dovrebbe riguardare anche Amazon Prime Video che trasmette la Champions League, oltre che Now TV, Sky Go, Infinity+ e simili.

Sui requisiti ancora non sono emerse indiscrezioni di alcun tipo, ma Reuters riferisce che saranno definiti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualche settimana fa anche il presidente della Lega Serie A aveva parlato dei problemi di DAZN, definendoli "inaccettabili".