DAZN, ipotesi Serie A su digitale terrestre prima di Natale: le ultime dall'assemblea

Dopo le dichiarazioni di Dal Pino su DAZN, è arrivato il giorno dell'Assemblea di Lega della Serie A che è chiamata a discutere anche della questione relativa alla trasmissione del campionato e dei problemi riportati dagli utenti.

Secondo quanto riportato da Repubblica, le società di Serie A avrebbero espresso le loro preoccupazioni per gli ascolti registrati da DAZN e che l'AGCOM ha ritenuto non attendibili, ma la questione riguarda anche il numero di abbonati a DAZN che rappresenta un altro dato importante per la pubblicità. I club della Lega Calcio, per questa ragione, avrebbero intenzione di chiedere a DAZN di allinearsi all'Auditel che è l'unica società riconosciuta per la rilevazione degli ascolti televisivi. L'amministratore delegato De Siervo avrebbe anche tenuto degli incontro con Jacopo Tonoli, l'AD di DAZN e Stefano Sala, CEO di Publitalia, per un parere qualificato sugli ascolti.

Chiaramente, nell'Assemblea si parlerà anche dei recenti problemi di DAZN. La media company dovrebbe esporre la propria tesi secondo cui i problemi importanti sarebbero solo stati tre, ma i club potrebbero anche spingere per accettare l'offerta di Sky che si è offerta per rilevare i diritti televisivi degli highlights del campionato.

Repubblica però parla anche di un'altra ipotesi: ovvero imporre a DAZN la trasmissione delle partite su un'altra piattaforma prima di Natale, e da questo fronte i riferimenti sono al digitale terrestre ed il canale 409.