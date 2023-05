DAZN, in Italia nella stagione 22/23 sono calati gli abbonamenti? I dati emersi

DAZN non ha mai pubblicato in via ufficiale i dati relativi al numero di abbonamenti attivi nel nostro paese, dal momento che in Italia ha sede solo DAZN Media Services che si occupa di marketing. Alcuni dati emersi oggi però ci permettono di farci un’idea.

Secondo quanto pubblicato da ItaliaOggi, e ripreso da TVDigitalDivide, nella stagione 2022/23 in corso, nonostante la stretta sulla condivisione messa in campo da DAZN, la piattaforma avrebbe registrato un calo di abbonamenti e ricavi di solo 700 milioni di Euro a fronte di costi superiori al miliardo di Euro. Nella fattispecie, gli italiani abbonati a DAZN sarebbero tra il milione e mezzo ed il milione e seicentomila.

I dati sono particolarmente interessanti in vista dell’imminente pubblicazione del bagno d’assegnazione dei diritti tv della Serie A, che dovrebbe arrivare già il 16 Maggio 2023 e che sicuramente vedrà anche DAZN tra le protagoniste.

Nelle scorse ore sono infatti emerse le prime indiscrezioni sul bando per la Serie A e sulla situazione esclusive. I pacchetti dovrebbero essere 28, secondo i rumor, con varie declinazioni in termini di durata: tre, quattro e cinque anni, dopo la modifica alla legge Melandri. Le conferme ufficiali di rito però dovrebbero arrivare solo prossimamente: la prossima settimana sarà decisiva.