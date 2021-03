DAZN: 'La Serie A sarà meno cara e più interattiva', ma Sky non molla

Continuano ad arrivare reazioni da parte dei diretti interessati a seguito dell'assegnazione dei diritti TV della Serie A a DAZN, ufficializzata nella giornata di ieri. La responsabile di DAZN Italia, Veronica Diquattro, ha subito voluto rassicurare i fan.

Al telefono con l'ANSA ha infatti spiegato che con DAZN "l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale". Le indiscrezioni parlano di un abbonamento mensile da 30 Euro a DAZN, ma ovviamente non sono emerse indicazioni di alcun tipo.

“L’obiettivo principale è proprio la personalizzazione del prodotto calcio in tv. Il passaggio dalla visione lineare, quello della pay tv da uno a molti, alla visione streaming era solo il primo passo. Ora noi vogliamo andare oltre i nostri primi tre anni, sfruttando tutte le potenzialità della modalità one to one. Lavoriamo su quel che piace veramente ai nostri utenti: il calcio del futuro in tv non sarà più solo una visione, ma condivisione e interazione. E’ un cambio totale, sarà una visione immersiva" ha continuato la Diquattro che sulla qualità ha lasciato intendere che DAZN è al lavoro su una serie di soluzioni che saranno pronte per inizio stagione.

Agli utenti ha assicurato che "si vedrà sicuramente molto bene a livello di streaming".

A stretto giro di orologio è arrivata anche la reazione di Sky, che ha evidenziato come abbia "partecipato all’asta per i diritti tv della serie A del triennio 21-24 presentando un’offerta importante che riflette la nostra valutazione del valore di quei diritti”. La pay tv comunque è in lizza per l'assegnazione delle tre partite restanti, che potrebbe diventare ufficiale lunedì prossimo. “Con più di 20 anni di esperienza e come miglior partner del mondo sportivo in Italia, conosciamo bene il valore del calcio per i nostri abbonati. Quando partecipiamo ad un’asta per i diritti televisivi, lo facciamo per offrire contenuti di qualità al giusto prezzo, mantenendo i costi il più possibile accessibili per i nostri clienti” ha continuato Sky.