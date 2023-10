DAZN lancia la nuova carta prepagata: un'ottima opportunità per risparmiare

In concomitanza con il lancio della nuova piattaforma di e-commerce targata DAZN, che consente di acquistare carte prepagate digitali, l’applicazione che permette di seguire tutta la Serie A oltre che un’ampia platea di sport, la società permette agli utenti di godere di alcune ottime opportunità per risparmiare sugli abbonamenti.

Sull’e-commerce è disponibile la nuova carta prepagata stagionale di 9 mesi per l’abbonamento Standard (qui le differenze tra abbonamento Standard e Plus di DAZN) che è disponibile a 249 Euro sull’e-commerce, pari a circa 27 Euro al mese. Lo sconto quindi è di 120 Euro circa se si tiene conto che, sottoscrivendo il piano Standard al prezzo di listino di 40,99 Euro al mese, l’importo complessivo per nove mesi è ben superiore.

La nuova carta da 9 mesi di DAZN sarà disponibile da Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet e SME e rappresenta senza dubbio un’ottima occasione per i tifosi che vogliono sottoscrivere un abbonamento della durata inferiore ai 12 mesi per seguire la propria squadra del cuore.

Ricordiamo che proprio di recente DAZN ha rinnovato l’accordo con Eurosport per far restare i canali sulla propria piattaforma fino al 2026. Eurosport possiede i diritti televisivi per una gamma molto varia di sport al di fuori del calcio.