DAZN lancia i Coca-Cola Super Match per le partite di Serie A: si parte con Atalanta-Inter

Il 2022 si apre con tantissime novità per la Serie A targata DAZN. Proprio qualche settimana fa DAZN aveva lanciato Day Off, il nuovo format condotto da Diletta Leotta che accompagna un calciatore del nostro campionato per una giornata. A questo si aggiungeranno i Coca Cola Super Match.

L'obiettivo è rendere l'esperienza dei tifosi ancora più appassionanti. Il format, creato in collaborazione con Coca Cola (come suggerisce il nome) prenderà il via il 16 Gennaio 2022 con il big match tra Atalanta-Inter e sarà caratterizzato da un commento definito "fresco, originale e divertente", in grado di regalare ai fan un'esperienza coinvolgente.

Il commento live dei Coca Cola Super Match sarà affidato ad alcuni ospiti speciali che insieme ai giornalisti di DAZN racconteranno le partite. Il format sarà accessibile direttamente nell'applicazione DAZN, nella sezione live: gli utenti potranno seguire le partite (10 in totale, 2 al mese) in modalità split screen con l'home stadium e la telecronaca degli special guest.

Oltre al gruppo di youtuber "Gli Autigol", che adotteranno il loro classico approccio ironico con il racconto delle partite, si alteneranno anche i volti della Bobo TV (ovvero Christian Vieri e Nicola Ventola" e di "Cronache di Spogliatoio"; ovviamente insieme ai giornalisti di DAZN.