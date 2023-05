DAZN lancia due canali TV gratuiti: programmazione e dettagli

A poche settimane dall’annuncio del nuovo player di DAZN, ed a pochi giorni dalla pubblicazione del primo bando per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A, arriva la notizia che la piattaforma ha lanciato due nuovi canali TV gratuiti.

Si tratta di DAZN Combat e DAZN Women’s Football. Il primo, come suggerisce il nome, permetterà agli spettatori di accedere ad eventi dal vivo e non di boxe ed MMA. Proposti anche documentari, materiali d’archivio e repliche per celebrare i talenti degli sport da combattimento, tra cui Matchroom Boxing, Golden Boy e MF & DAZN: X Series, PFL Archive, Ansgar Fighting League, Naciones MMA, Muay Thai for Life, Primetime Wrestling, KOK, MMA Bushido e Dream Boxing.

Su DAZN Womens Football invece saranno trasmesse competizioni come la UEFA Women’s Champions League e la Finetwork Liga F oltre che altro materiale dietro le quinte. Prevista anche la trasmissione di documentari come EQUALS e The Game that Change Football.

Per quanto riguarda la trasmissione, è stato annunciato che LG li renderà disponibili tramite i propri canali in Argentina, Brasile, Messico, Paesi nordici (Norvegia, Svezia, Finlandia, Svezia), Paesi Bassi, Francia e Australia. Samsung TV Plus invece si è assicurata i diritti per la trasmissione di Women’s Football Channel in Australia e Nuova Zelanda, mentre VIDAA li porterà in Australia, Brasile e Messico. Prossimamente saranno annunciati altri partner e nuovi territori.