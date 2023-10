DAZN lancia in Italia il servizio pay per view: il primo evento KSI vs Tommy Fury

A pochi giorni dal lancio delle nuove carte prepagate DAZN, la piattaforma di streaming ha annunciato l’arrivo in Italia del servizio di pay per view, che come suggerisce il nome permette di acquistare eventi singoli a pagamento.

Questo nuovo sistema era già disponibile da inizio anno in Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Irlanda ed ora arriva anche in Italia, Germania e Giappone.

Inizialmente il modello pay per view sarà disponibile solo sugli sport da combattimento ed eventi di particolare rilevanza. Il primo PPV che si potrà acquistare sarà quello che vedrà lo youtuber e boxer inglese KSI sfidare Tommy Fury. L’appuntamento è per il prossimo 14 Ottobre 2023 alla AO Arena di Manchester ed il costo è di 9,99 Euro: l’acquisto si potrà effettuare direttamente dal pannello “Il Mio Account” , e quindi da “Servizi Aggiuntivi”. Qui si potrà scegliere tra PPV, NFL Game Pass e Canali: spostandosi nel pannello pay per view si visualizzerà la schermata che proponiamo in calce e che permette di effettuare l’acquisto. Non è chiaro se in futuro il servizio sarà espanso anche ad altre tipologie di sport o meno.

“Dazn è costantemente impegnata nel fornire agli appassionati di sport un prodotto sempre migliore, cercando di sfruttare la tecnologia per aumentare la scelta, l'accessibilità e la possibilità per i fan di vivere la propria passione. La funzionalità PPV è solo una delle innovazioni che stiamo implementando, con altre molto importanti in arrivo. Tutto questo in continuità con l'obiettivo di Dazn, quello di diventare la destinazione di intrattenimento sportivo per eccellenza, dando vita a una piattaforma che ogni tifoso possa usare e vivere” ha affermato il CTO di DAZN, Sandeep Tiku.