DAZN lancia il Italia la sua versione gratuita: si parte con Tottenham - Manchester City

Poco dopo aver parlato dei commenti del CEO di DAZN sui prezzi, dalla piattaforma che trasmette la Serie A in Italia arriva un annuncio importante: analogamente a quanto avvenuto in Germania, dove il riscontro è stato importante, anche nel nostro paese DAZN lancia la sua versione freemium.

Il nuovo piano gratuito permette di accedere ad una selezione di eventi e contenuti senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento. Gli utenti, come spiegato dalla stessa DAZN, avranno la possibilità di visualizzare highlights, format originali ed una selezione di partite di calcio in diretta come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betcic e l’Emirates FA Cu, oltre che ad eventi extra calcio come la CEV Championship League di Volley maschile e femminile.

Si parte già il 26 Gennaio 2024 con il primo match visibile gratuitamente: si tratta della partita di FA Cup tra Tottenham e Manchester City, mentre successivamente sarà la volta delle amichevoli della Riyadh Seasion Cup tra cui figurerà il primo incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo.

Di seguito il calendario completo dei primi eventi visibili gratuitamente:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Per accedere allo streaming basta andare su DAZN.com e quindi cliccare su uno dei contenuti free disponibili in home page. A questo punto vi sarà chiesto di registrarvi in maniera smeplice con email, nome e cognome.