DAZN lancia le nuove offerte per la Serie A 2023/2024: tutti i prezzi

Contestualmente all’arrivo di DAZN su Tivùsat, la piattaforma di streaming che trasmette la Serie A ha annunciato i nuovi piani per la stagione che prenderà il via ad agosto, articolati su varie fasce di prezzo che offrono contenuti differenti.

La novità più importante è senza dubbio rappresentata dalla disponibilità del Pass Annuale, che come suggerisce il nome consente di pagare in un’unica soluzione gli abbonamenti Start, Standard e Plus: si tratta di un’ottima soluzione per i tifosi più accaniti che potranno godere di un risparmio maggiore.

Di seguito i prezzi dei pass annuali e le relative informazioni:

DAZN Start : 89,99 Euro (risparmio del 46% rispetto al piano mensile che costa 13,99 Euro al mese) - garantisce la registrazione di 4 dispositivi ma non include la Serie A ma solo Eurolega, Serie A di basket, NFL, Champions League di calcio femminile e boxe

: 89,99 Euro (risparmio del 46% rispetto al piano mensile che costa 13,99 Euro al mese) - garantisce la registrazione di 4 dispositivi ma non include la Serie A ma solo Eurolega, Serie A di basket, NFL, Champions League di calcio femminile e boxe DAZN Standard : 299 Euro (risparmio del 39% rispetto al mensile che costa 40,99 Euro al mese) - garantisce la registrazione fino a 6 dispositivi e due visioni contemporanee sotto la stessa rete. Include tutti gli eventi di DAZN, calcio incluso;

: 299 Euro (risparmio del 39% rispetto al mensile che costa 40,99 Euro al mese) - garantisce la registrazione fino a 6 dispositivi e due visioni contemporanee sotto la stessa rete. Include tutti gli eventi di DAZN, calcio incluso; DAZN Plus: 449 Euro (risparmio del 33% rispetto al mensile che costa 55,99 Euro) - garantisce la registrazione fino a 7 dispositivi e di seguire gli eventi in contemporanea su due dispositivi anche non connessi alla stessa rete

DAZN è in lizza anche per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 2024/29, insieme a Sky e Mediaset.