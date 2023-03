DAZN lancia un'offerta solo per il sud, Federconsumatori: 'discriminato il nord'

Federconsumatori in un comunicato diffuso nelle passare ore si è scagliata contro un’offerta definita “discutibile” lanciata da DAZN nelle scorse ore.

Secondo quanto pubblicato, fino al 19 Marzo 2023 prossimo gli utenti di alcune regioni avranno la possibilità di acquistare una carta prepagata standard da 3 mesi al costo d 69 Euro al posto di 119,97 Euro. Federconsumatori evidenzia come tale offerta sia disponibile solo in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Proprio questo aspetto secondo l’associazione rappresenterebbe una discriminazione nei confronti di una “consistente fetta di pubblico”.

“Dalla società non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale. A pensar male si potrebbe sospettare che l’azienda, con l’avvicinarsi della fine del campionato, stia cercando di incrementare gli abbonamenti tra i tifosi della squadra che è più vicina alla vittoria in Serie A” continua la nota, in cui viene evidenziato come Federconsumatori abbia inviato una richiesta di chiarimenti a DAZN per capire le motivazioni di tale restrizione.

Nelle scorse ore intanto sono arrivati anche i dati di visione di DAZN per la Serie A. La passione a quanto pare sembrerebbe restare alta e si parla di 6 milioni di spettatori medi a giornata.

Non si tratta della prima promozione di questo tipo, e ad inizio anno DAZN ha lanciato un'offerta speciale per San Valentino che a permesso di risparmiare 9 Euro.