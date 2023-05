DAZN lancia i Party: la visione delle partite diventa ancora più interattiva

In occasione della presentazione del nuovo centro italiano di DAZN, la piattaforma aveva fatto riferimento ai Party. Oggi, la società annuncia che dopo il rilascio nel mercato spagnolo, anche in Italia è disponibile la nuova funzionalità interattiva che permette di vivere le partite in maniera ancora più coinvolgente.

Nei Party infatti infatti è possibile condividere le emozioni del grande calcio sia con altri tifosi che con i talent di DAZN attraverso una live chat attivabile attraverso il pulsante “Entra nel Party” disponibile nell’app.

La funzionalità Party debutterà già questo weekend su ZONA Serie BKT, dove sarà possibile seguire e commentare tutte le partite in contemporanea.

“L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un “second screen” come lo smartphone rappresenta per noi un’opportunità strategica: aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista, anche quando segue l’evento da remoto. Ed è proprio per rispondere a questa modalità crescente di consumo dei contenuti che nasce “Party” di DAZN. Stiamo entrando in una nuova fase dello sviluppo del nostro brand che ha come goal finale rendere DAZN quello che in gergo si chiama one-stop-shop, un unico luogo dove il fan può vivere a pieno, con facilità, la propria passione sportiva in maniera sempre più immersiva” ha affermato il CEO di DAZN, Stefano Azzi.

I Party saranno disponibili su second screen da smartphone cliccando sul QR Code che comparirà su TV e desktop da PC, come mostrato nel filmato che trovate in apertura.