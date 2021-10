DAZN lancia la piattaforma DAZN Fun: in palio un buono Amazon da 100 Euro

DAZN annuncia oggi il lancio in Italia di DAZN Fun, la nuova piattaforma d'intrattenimento gratuita che permette agli appassionati di sport di prevedere i risultati delle partite di calcio e di vincere tanti premi.

Il funzionamento è molto semplice: innanzitutto all'interno della piattaforma non è previsto alcuno scambio di denaro ed i giocatori al momento della registrazione riceveranno 1000 CUP con cui possono partecipare ai giochi.

Due dei tre giochi disponibili su DAZN FUN sono incentrati sulla capacità di prevedere i risultati delle partite di vari campionati, tra cui Serie A TIM, LaLiga, UEFA Europa League e UEFA Conference League e molti altri ancora. Il terzo gioco invece consente di sfidare i pronostici di un altro giocatori e vincere i punti dell'avversario.

Sono previste anche classifiche settimanali e mensili con in palio tanti premi. A giudicare da quanto indicato sul sito web di DAZN Fun, per le qualificazioni delle nazionali europee ai Mondiali di Qatar 2022 in palio c'è un buono Amazon da 100 Euro.

DAZN comunque ha spiegato che in palio ci saranno anche abbonamenti alla piattaforma che, ricordiamo, in Italia trasmette tutta la Serie A. Dopo i problemi segnalati con Sampdoria-Napoli, DAZN ha regalato un mese di abbonamento come forma di indennizzo per i disservizi riscontrati.