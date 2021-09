DAZN ancora al lavoro per migliorare la tenuta dei server: vedremo meglio la Serie A?

A poche ore dalla risoluzione del Parlamento su DAZN, che è stata invitata a migliorare la qualità di visione delle partite, Milano Finanza riferisce che la piattaforma di streaming starebbe continuando a lavorare per potenziare l'infrastruttura.

Dopo i miglioramenti alla rete dei DAZN Edge in vista di Napoli-Juventus, il licenziatario dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio avrebbe continuato a lavorare sullo stesso fronte e, riferisce il quotidiano lombardo, avrebbe completato investimenti per 3 milioni di Euro a stagione. L'obiettivo è migliorare la distribuzione dei contenuti (Serie A in primis) ed il traffico dati delle partite, allo scopo di evitare blocchi e colli di bottiglia che potrebbero provocare nuovamente blocchi come quelli lamentati durante le prime giornate di campionato.

Complessivamente, ora DAZN avrebbe sul territorio italiano 40 server dislocati e questo nuovo potenziamento potrebbe portare ad interessanti novità anche nelle prossime partite del campionato di Serie A.

Nella serata di ieri non sono però emerse grosse problematiche a livello di tenuta di DAZN, sia durante l'anticipo tra Spezia e Juventus che durante Milan-Venezia, ed a giudicare dalle segnalazioni sui social non sono stati riportati grossi blocchi nemmeno durante Fiorentina-Inter di due giorni fa. Questa sera si va nuovamente in campo.