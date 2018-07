DAZN - Mediaset: cosa sappiamo sull'accordo per i diritti tv della Serie A

Qualche giorno fa, Mediaset e DAZN hanno ufficializzato l'accordo per la trasmissione sul digitale terrestre delle partite di Serie A e Serie B acquistate dalla piattaforma di streaming che vedrà la luce a breve. Dal momento che in molti ci avete chiesto delucidazioni a riguardo, facciamo un pò di chiarezza.

E se dal fronte Sky sappiamo che l'emittente trasmetterà 7 partite su 10 a settimana della Serie A, anche da questo punto di vista regna un pò di confusione tra i nostri utenti, complice anche il nuovo sistema di suddivisione dei pacchetti.

A Sky andranno due anticipi su tre del sabato (quello delle 15 e quello delle 18), due partite della domenica alle 15, il posticipo delle 18 di domenica ed il Monday Night delle 20:30, la novità assoluta di quest'anno che chiuderà la giornata di campionato.

Perform, con DAZN, trasmetterà l'anticipo del sabato alle 20:30, che spesso coincide con le squadre impegnate in Champions League (Juventus, Napoli, Roma, Inter) ed una partita delle 15 di Domenica.

In tutto questo entra in gioco Mediaset, che la settimana scorsa ha stretto l'accordo con DAZN. L'annuncio, a dire il vero, è stato un pò confusionario e non estremamente chiaro, e solo nei giorni successivi è stata chiarita la situazione.

L'accordo firmato tra il Biscione e Perform, infatti, è di ritrasmissione. Ciò vuol dire che gli utenti, per accedere alle tre partite di DAZN dovranno comunque effettuare l'accesso tramite l'applicazione che la piattaforma renderà disponibile prossimamente.

Gli abbonati Premium, attraverso dei metodi che saranno resi noti solo successivamente, quindi, dovranno comunque scaricare l'applicazione per poter guardare, e questo è importante, le tre partite settimanali di Serie A, e la Serie B. Resta da capire se l'accordo si estenderà anche ad altri diritti televisivi, dal momento che secondo molti Perform sarebbe vicina ad acquisire anche il pacchetto della Liga.