DAZN, al via il mese gratuito dopo i problemi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio

Mentre probabilmente la questione DAZN sarà al centro dell'assemblea di Lega di giovedì prossimo, la media company ha dato ufficialmente il via agli indennizzi per gli utenti colpiti dai disservizi riscontrati durante Sampdoria-Napoli.

Come ampiamente annunciato da DAZN nelle ore successive alla partita, gli utenti che erano collegati per vedere i due posticipi del turno infrasettimanale, hanno ricevuto oggi la mail con tutte le istruzioni del caso.

"Ciao, sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio" si legge nella mail che annuncia come per beneficiare del mese gratuito gli abbonati DAZN non dovranno fare nulla.

"Puoi già verificare nella tua area dedicata Il mio account che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese" sottolinea DAZN che conclude osservando che al termine della mensilità gratuita "il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta. Ci scusiamo nuovamente per l’accaduto. Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di supporto puoi rivolgerti al servizio clienti".