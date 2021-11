DAZN al MISE: niente stop alla condivisione degli abbonamenti, in arrivo il Full HD

Dopo la retromarcia di DAZN arrivata la scorsa settimana attraverso un comunicato stampa, i vertici della media company hanno incontrato questa mattina il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani, per fare il punto su quanto avvenuto nelle ultime ore.

Al termine dell'incontro, DAZN ha diramato un lungo comunicato stampa in cui ha fatto il punto sugli argomenti del confronto. Nella fattispecie, la società spiega di aver ribadito il proprio impegno per la trasmissione della Serie A, un impegno che "si è concretizzato in una serie di importanti investimenti già realizzati e che saranno ulteriorimente incrementati nel corso delle prossime stagioni. Al di là dell’investimento iniziale complessivo di 2.4 miliardi di euro per le tre stagioni, per la trasmissione della Serie A, DAZN ha intensamente lavorato sullo sviluppo della parte tecnologica, a beneficio dell’intero Paese, potenziando attraverso DAZN Edge le infrastrutture presenti, e, a vantaggio della qualità del servizio, ottimizzando la ricezione delle immagini".

DAZN evidenzia anche gli investimenti portati avanti per il miglioramento della rete, che solo nella prima stagione ammonta a 10 milioni di Euro, un dato che crescerà ulteriormente nelle prossime stagioni.

Entro fine Novembre inoltre su DAZN arriverà il Full HD a 1080p che "assicurerà una maggiore definizione delle immagini. Sul tema qualità, inoltre, l’azienda si impegna a proseguire e accelerare lo sviluppo del Multicast, che porta ad una riduzione del buffering - il rallentamento dell’immagine - di oltre il 50%".

Per quanto riguarda la condivisione degli abbonamenti, invece, DAZN ha ribadito che non saranno posti in essere cambi nell'utilizzo del servizio nel corso di questa stagione ed "ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui".

Il Ministero dal suo canto ha ribadito la necessità di tutelare i consumatori ed ha esortato DAZN a rafforzare gli strumenti contro la pirateria.

Nelle scorse ore si era parlato anche della possibile introduzione di piani ad hoc con nuovi prezzi di DAZN per coloro che scelgono di condividerlo.